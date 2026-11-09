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Eyüpsultan'da jandarma baskınında 5 bin 15 sentetik hap, bin 430 sigara ele geçirildi

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Eyüpsultan'da bir işletmede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İşletmede yapılan aramada 5 bin 15 sentetik hap, bin 430 paket bandrolsüz sigara ve 2 cep telefonu ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Eyüpsultan'da bir işletmeye yapılan operasyonda 5 bin 15 adet sentetik hap, bin 430 paket bandrolsüz sigara ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Eyüpsultan ilçesinde bir işletmede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İşletmeye operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında işletmede yapılan aramada 5 bin 15 adet sentetik hap, bin 430 paket bandrolsüz sigara, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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