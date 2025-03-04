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Eyüpsultan'da İETT Otobüsünde Yangın Çıktı

Eyüpsultan'da İETT Otobüsünde Yangın Çıktı
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Eyüpsultan'da seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Eyüpsultan'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanların havaya yükseldiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde seyir halinde olan 34 KP 0386 plakalı İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor kısmında çıkan yangın kısa sürede otobüsü sardı. Otobüste çıkan yangında dumanlar havaya yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Şans eseri otobüsün içinde yolcu olmadığı öğrenildi. Yangında, ölü veya yaralı olmazken, otobüste maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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