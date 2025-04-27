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Eyüpsultan'da Fren Arızasıyla Motosiklet Yayaların Arasına Daldı: 5 Yaralı

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İstanbul Eyüpsultan'da freni arızalanan motosiklet, yayaların arasına dalması sonucu motosiklet sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan'da freni arızalanan motosiklet yayaların arasına daldı: 5 kişi yaralandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da freni arızalanan motosiklet, yayaların arasında daldı. Kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay dün Pierre Loti'den Eyüpsultan'a inen yaya yolunda meydana geldi. Yaya yoluna giren motosiklet sürücüsü, yokuş aşağı hızla inerken fren arızası yaşadı. Önündekilere bağırarak uyarmaya çalışan sürücü, bir süre sonra hakimiyetini kaybederek yayaların arasına daldı. Kazada yaya yolundan Eyüpsultan'a inen 4 kadın ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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