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Eyüpsultan'da fırın yangını bitişik binaya sıçradı

Eyüpsultan'da fırın yangını bitişik binaya sıçradı
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İstanbul Eyüpsultan’da 4 katlı binanın giriş katında bulunan ekmek fırınının havalandırmasında çıkan yangın, bitişikte bulunan binanın çatısına sıçradı.

İstanbul Eyüpsultan'da 4 katlı binanın giriş katında bulunan ekmek fırınının havalandırmasında çıkan yangın, bitişikte bulunan binanın çatısına sıçradı.

Yangın, saat 16.15'te Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Işık Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katında bulunan ekmek fırınındaki havalandırma borusunda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, iki binada da hasar oluştu. Yangının söndürüldüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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