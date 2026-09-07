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Eyüpsultan’da feci olay; elektrik kablosu çeken işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti

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Eyüpsultan meydanında bulunan tuvaletin su deposunda yaşanan arızaya müdahale etmek isterken elektrik kablosu çeken işçi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Eyüpsultan meydanında bulunan tuvaletin su deposunda yaşanan arızaya müdahale etmek isterken elektrik kablosu çeken işçi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam 21.00 sıralarında Eyüpsultan Meydanı'nda bulunan umumi tuvalette yaşandı. İddiaya göre, İsmail Ayaz (36), su kuyusunda elektrik arızasına müdahale etmek istedi. Kuyudaki elektrik kablosunu çeken Ayaz, bu sırada akıma kapıldı. Ağır yaralanan Ayaz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 5 çocuk babası Ayaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Hayatını kaybeden İsmail Ayaz'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Şanlıurfa Viranşehir'e götürüleceği öğrenildi.

Olay anına tanık olan Bulut Kaya, "Dün akşam vardiya değişiminde benim kasada oturacağımı, motor arızası için orayı kontrol etme amaçlı gittiğini söyledi. Oraya gitti, 15-20 dakika haber alamayınca gittim bende içeriye baktım. elektrik çarpmış orada. Ölü halde duruyordu. Su kuyusunun içinde depoda. Umumi Tuvalet orası. Ben kendim buldum, ambulansa haber verdim. Dediğim gibi, kulübenin içindeki şalterleri kapatmadan kulübenin içindeki zincirle Elektriği çekince, kabloyu çekince orada çarpıldı işte" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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