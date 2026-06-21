Eyüpsultan'da motosikletlilere silahlı saldırı: 3 yaralı

Eyüpsultan'da bir benzin istasyonunda motosikletleriyle park halinde bekleyen 3 kişiye, istasyona giren bir otomobilden silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Olay, saat 00.00 sıralarında, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda motosikletleriyle park halinde bekleyen 3 kişinin yanına bir otomobil yaklaştı. Araçtaki kişi ya da kişiler, 3 kişiye silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik şeridi çekerek boş kovanları toplayan ekipler, olay anını kaydeden güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı