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Eyüpsultan'da araç takla attı, 3 kişi yaralandı

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Eyüpsultan'da bir kadın sürücü evin otoparkına gireceği sırada fren yerine gaza basınca araç takla attı. Hafif yaralanan kadın sürücü ve araçta bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da bir kadın sürücü evin otoparkına gireceği sırada fren yerine gaza basınca araç takla attı. Hafif yaralanan kadın sürücü ve araçta bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Emniyettepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Senem Çankaya isimli kadın şoför, komşularıyla birlikte hastaneden döndü. Çankaya, içinde 2 kişinin daha bulunduğu aracını evin otoparkına park edeceği esnada fren yerine gaza bastı. Kadın sürücü fren yerine gaza basınca araç takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından takla atan araçtan şahıslar çıkarıldı. Kadın sürücü hafif yaralanırken, araçtaki 2 kişi de tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında araç çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

"Araba takla atmış"

Olayla ilgili konuşan komşu Aynur Kaya, "Ben geldiğimde Sanem çıkmıştı. Hatice ve annesi içindeydi. Onun için ambulans çağırdılar. Yaralı değillerdi. Şoktalardı. Araba takla atmış. Arabada 3 kişilerdi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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