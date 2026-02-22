Haberler

Eyüpsultan'da 3 iş yerinde yangın

Güncelleme:
Eyüpsultan'da kömür fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğindeki 2 iş yerine daha sıçradı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 09.00 sıralarında Pirinççi Mahallesi Köyü Yolu Sokak'ta bulunan kömür fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler önce bitişikteki çöp kovası üretim fabrikasına, ardından çöp arabaları tamir ve bakım servisi olarak kullanılan iş yerine sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve zabıta ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Uzun süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, 3 iş yerinde de maddi hasar oluştu. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
