Eyüpsultan'da 2 kişi kilolarca kaşar peynirini pantolonlarına gizleyip çaldı

Eyüpsultan'da 2 kişi kilolarca kaşar peynirini pantolonlarına gizleyip çaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Eyüpsultan'da bir süpermarkete giren 2 kişi, kilolarca kaşar peynirini pantolonlarının içine gizleyerek çaldı. Şüphelilerden birinin ağzında şekerle peynirleri peş peşe pantolonuna doldurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Eyüpsultan'da bir süpermarkete giren 2 kişi, kilolarca kaşar peynirini pantolonlarının içine gizleyerek çaldı. Şüphelilerden birinin ağzındaki şekerle sergilediği rahat tavırlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 17.50 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi'ndeki bir süpermarkette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren 2 kişi, raflardaki kaşar peynirlerini alarak pantolonlarının içine sakladı.
Rahat tavırları dikkat çekti
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin peynirleri pantolonlarına gizlediği görüldü. Şüphelilerden birinin ağzında şekerle peynirleri peş peşe pantolonuna doldurduğu anlar dikkat çekti.