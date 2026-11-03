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Eyüpsultan'da 2 kişi kilolarca kaşar peynirini pantolonlarına gizleyip çaldı

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Eyüpsultan'da 2 kişi kilolarca kaşar peynirini pantolonlarına gizleyip çaldı Haber Videosunu İzle
Eyüpsultan'da 2 kişi kilolarca kaşar peynirini pantolonlarına gizleyip çaldı
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İstanbul Eyüpsultan'da bir süpermarkete giren 2 kişi, kilolarca kaşar peynirini pantolonlarının içine gizleyerek çaldı. Şüphelilerden birinin ağzında şekerle peynirleri peş peşe pantolonuna doldurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Eyüpsultan'da bir süpermarkete giren 2 kişi, kilolarca kaşar peynirini pantolonlarının içine gizleyerek çaldı. Şüphelilerden birinin ağzındaki şekerle sergilediği rahat tavırlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.50 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi'ndeki bir süpermarkette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren 2 kişi, raflardaki kaşar peynirlerini alarak pantolonlarının içine sakladı.

Rahat tavırları dikkat çekti

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin peynirleri pantolonlarına gizlediği görüldü. Şüphelilerden birinin ağzında şekerle peynirleri peş peşe pantolonuna doldurduğu anlar dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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