1 kişinin öldüğü, 1'i sivil 5 askerin yaralandığı EYP davasında sanıklar suçlamaları reddetti

TOKAT - Erbaa'da 5 askerin ağır yaralandığı 1 sivilin ise öldüğü EYP davasının üçüncü duruşması bugün görüldü. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken duruşma 9 Temmuz 2025 tarihine ertelendi.

18 Mayıs 2024 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir bağ evinde, ihbar üzerine jandarma ekiplerinin eve girdiği sırada patlama meydana gelmişti. Patlama sonrası evin sahibi Ahmet Karaçoban'nın oğlu Sefa Can Karaçoban hastanede hayatını kaybederken Ahmet Karaçoban ile birlikte Uzman Çavuş M. A. (25), Jandarma Astsubay M. E. (32), Uzman Çavuş B. M. (30), Uzman Çavuş A. S. ve Uzman Çavuş S. E. ağır yaralanmıştı.

Bir kişinin öldüğü, 5'i asker 6 kişinin yaralandığı olayın üçüncü duruşması Tokat Adliyesi 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Sanık T.Ö. tutuklu bulunduğu Erzincan'dan Tokat'a getirildi. Sanık İ.G. ise video bağlantı sistemi ile duruşmaya katıldı.

T. Ö.: "Tahliyemi istiyorum"

T. Ö. ilk ifadesini tekrarlayarak mahkeme başkanına, "Bu olayda suçum yoktur. Takdir Allah'ın karar ise sizindir. Tahliyemi istiyorum" dedi.

İ. G.: "Tarafıma atılan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Sanık İ. G. ise "Karşı tarafın ifadelerini kabul etmiyorum. Bu kişilere karşı fiili bir durumda bulunmadım. Tehdit etmedim. Onlara husumet beslemedim. Tarafıma atılan iftiraları kabul etmiyorum" dedi.

16 Mayıs'ta bağ evinde keşif yapılacak

Mahkeme, patlamanın yaşandığı bağ evinde 16 Mayıs 2025 tarihinde keşif yapılmasına karar verdi. Olaylarla ilgili bilgisi olduğu düşünülen tanık A. B. ve İ. G.'nin imam nikahlı eşi B. Y.'nin dinlenmesi ve olaydan 9 ay sonra hayatını kaybeden evin sahibi Ahmet Karaçoban'ın otopsi raporunun dosyaya işlenmesi için sanıkların tutukluluklarının devamına karar verilerek duruşma 9 Temmuz 2025 tarihine ertelendi.