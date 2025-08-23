Eymir Ormanlarına Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı

Ankara Eymir ormanlarını yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Ankara Oran Eymir ormanı içerisinde çıkan yangın ile ilgili sorumluları yakalamak üzere çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde bulunan S.A.H. 'nin bilgisine başvurdu.

Eşi ile birlikte spor yapmak için ODTÜ Ormanına girdiklerini söyleyen S.A.H. bu esnada 1.70 veya 1.80 boylarında mavi tişörtlü bir şahsın ormanlık alan içerisinden çıktığını gördüğünü, ormana girdiklerinde 10 metre arayla kuru otların yandığını gördüklerini ve çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını belirtti.

Şüpheliyi yakalamak üzere çalışmalara başlayan emniyet görevlileri yangını çıkartan şahsın D.P. olduğunu tespit etti. D.P., emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA