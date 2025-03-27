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Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi

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Antalya'da gerçekleştirilen protesto gösterileri sırasında ilginç anlar yaşandı. Gösterilere katılan bir eylemci, Pikachu kostümüyle polis müdahalesinden kaçarken görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte gerçekleşen protesto gösterileri devam ediyor.

Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi

POLİSTEN KAÇAN 'PİKACHU'

Antalya'daki gösterilerde ise sıra dışı bir görüntü kaydedildi. Bir eylemcinin Pokemon karakterleri içerisinde yer alan Pikachu kostümü giymesi dikkat çekti. Polis müdahalesinden kaçan Pikachu, sosyal medyada gündem oldu.

Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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