Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte gerçekleşen protesto gösterileri devam ediyor.

POLİSTEN KAÇAN 'PİKACHU'

Antalya'daki gösterilerde ise sıra dışı bir görüntü kaydedildi. Bir eylemcinin Pokemon karakterleri içerisinde yer alan Pikachu kostümü giymesi dikkat çekti. Polis müdahalesinden kaçan Pikachu, sosyal medyada gündem oldu.