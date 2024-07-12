Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti

Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; önceki gün cezaevinin değişeceğine dair haberler çıkan Timur Cihantimur'un Connecticut'tan alınıp Massachusetts'teki başka bir ıslahevine nakledildi.

Timur Cihantimur için daha önce kefalet karşılığında tutuksuz yargılama talebinde bulunulmuş ve hakimin bu konuyu hala değerlendirdiği aktarılmıştı.

Hakim, daha önce en kısa zamanda Cihantimur'un kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmasının talep edildiği başvuruyu değerlendireceğini belirtmesine rağmen henüz kararını açıklamadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz kullandığı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarptı.

Kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralandı ve olaydan sonra anne Eylem Tok olay yerine polislerden önce giderek oğlu Timur Cihantimur'u kaçırdı. Eylem Tok ve oğlu, ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a çıkış yaptı ve buradan da ABD'ye kaçtılar. Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok hakkında 23 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarıldı ve ikili 14 Haziran'da ABD'de yakalanıp tutuklandı.