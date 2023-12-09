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Extinction Rebellion, COP28 İklim Zirvesi'nde ilerleme kaydedilmediğini protesto etti

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Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı aktivist grup, İtalya'nın Venedik kentinde bulunan Büyük Kanal'ına yeşil boya dökerek COP28 İklim Zirvesi'nde ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı aktivist grup, COP28 İklim Zirvesi'nde ilerleme kaydedilmediğini belirterek, İtalya'nın Venedik kentinde bulunan Büyük Kanal'ına yeşil boya döktü.

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı aktivist grup, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen COP28 İklim Zirvesi'nde ilerleme kaydedilmemesini protesto etti. İtalya'nın Venedik kentinde bulunan Büyük Kanal'a boya dökerek suyun rengini yeşile çeviren aktivistler, kanal üzerindeki Rialto Köprüsü'nden halatlar yardımıyla sarkarak, "COP28: Hükümet konuşurken biz pamuk ipliğine bağlıyız" yazılı pankart açtı.

Grup, Büyük Kanal dışında İtalya genelindeki birçok nehir ve kanalda benzer eylemi düzenledi.

Grup tarafından yapılan açıklamada, dökülen boyanın sulardaki maddeleri izlemek için kullanılan zararsız bir boya olduğunu belirterek, "Birkaç saat içinde bu sular eski haline dönecek. Bu arada, hükümetler konuşurken, biz sürekli sel ve yangınlardan kaynaklanan hasarı ve kurbanları sayıyoruz" denildi.

"Eko-vandallar"

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro yaptığı açıklamada, grup üyelerini "eko-vandallar" olarak adlandırarak, söz konusu eylemi kınadı ve grup üyelerinin cezalandırması çağrısında bulundu.

Protesto sırasında Kanal'daki tekne trafiğinin durdurulduğunu ve kanal suyu ile Rialto Köprüsü'nde yakın zamanda restore edilen sütunların güvenlik gerekçesiyle kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Brugnaro, "Venedik kırılgan bir şehirdir, sevilmesi ve saygı duyulması gereken bir şehirdir. Artık yeter" dedi. - VENEDİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Birleşik Arap Emirlikleri Venedik İtalya Çevre 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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