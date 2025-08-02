Evlilik Teklifi İçin Havalanan Uçak Düştü

Evlilik Teklifi İçin Havalanan Uçak Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da evlilik teklifi için havalanan eğitim uçağı, kısa bir süre sonra narenciye bahçesine düştü. Pilot ve yolcu ağır yaralanırken, düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağının evlilik teklifi için havalandığı ortaya çıktı. Görüntülerde, uçakta yolcu olan Şeyda'nın, erkek arkadaşının teklifine 'evet' dedikten sonra uçağın düştüğü görülüyor.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özler Mahallesi'nde dün Kelaynak Pisti'nden kalkış yapan "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağı kısa bir süre sonra narenciye bahçesine düştü. Uçakta bulunan 39 yaşındaki pilot Burak Yürekli ve yolcu 30 yaşındaki Şeyda Doğan, ağır yaralanarak hastaneye tedavi altına alındı. Narenciye bahçesine düşen uçağın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uçakta yolcu olarak bulunan Şeyda Doğan'ın Kelaynak Pisti'ne erkek arkadaşıyla evlilik teklifi için gelip havalandığı öğrenildi. Görüntülerde Doğan'ın erkek arkadaşı elindeki telsiz ile sevgilisine seslenip 'benimle evlenir misin?' diye soruyor. Şeyda Doğan'ın is bu teklife 'evet' dediği duyuluyor. Genç kız 'evet' dedikten sonra uçak narenciye bahçesine düşüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'nin büyük umutlatlarla aldığı golcü Amedspor yolcusu

Fenerbahçe'nin golcüsü Amedspor yolcusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar çekildi: Biri ağır 12 yaralı

Kına gecesi tartışmasında bıçaklar çekildi! Nedeni inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.