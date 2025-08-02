Evlilik Teklifi İçin Havalanan Uçak Düştü

Adana'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağının evlilik teklifi için havalandığı ortaya çıktı. Görüntülerde, uçakta yolcu olan Şeyda'nın, erkek arkadaşının teklifine 'evet' dedikten sonra uçağın düştüğü görülüyor.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özler Mahallesi'nde dün Kelaynak Pisti'nden kalkış yapan "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağı kısa bir süre sonra narenciye bahçesine düştü. Uçakta bulunan 39 yaşındaki pilot Burak Yürekli ve yolcu 30 yaşındaki Şeyda Doğan, ağır yaralanarak hastaneye tedavi altına alındı. Narenciye bahçesine düşen uçağın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uçakta yolcu olarak bulunan Şeyda Doğan'ın Kelaynak Pisti'ne erkek arkadaşıyla evlilik teklifi için gelip havalandığı öğrenildi. Görüntülerde Doğan'ın erkek arkadaşı elindeki telsiz ile sevgilisine seslenip 'benimle evlenir misin?' diye soruyor. Şeyda Doğan'ın is bu teklife 'evet' dediği duyuluyor. Genç kız 'evet' dedikten sonra uçak narenciye bahçesine düşüyor. - ADANA