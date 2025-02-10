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"Evli erkeklerle birlikte olurum" dedi, savunması daha skandal

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Evli erkeklerle birlikte olmayı normalleştiren ve bunun bir "Hak" olduğunu belirten kadın, paylaştığı videoda "Evli biriyle birlikte olmak benim hakkım. Onun sevgisini hissetmek, bana mesaj atması, beni merak etmesi benim için ihtiyaç. Bekar erkek vardı da ben mi istemedim" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, evlilik ve sadakat kavramları üzerine büyük bir tartışma başlattı. Evli erkeklerle birlikte olmayı "hak" olarak gördüğünü belirten kadının sözleri büyük tepki çekti.

"BEKAR ERKEK VARDI DA BEN Mİ İSTEMEDİM?"

Videoda konuşan kadın, "Evli biriyle birlikte olmak benim hakkım. Onun sevgisini hissetmek, bana mesaj atması, beni merak etmesi benim için bir ihtiyaç. Bekar erkek vardı da ben mi istemedim?" ifadelerine yer verdi. Bu açıklamalar, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişi tarafından eleştirildi. Kullanıcılar, sadakat ve bağlılık kavramlarının değersizleştirildiğini savunarak, bu tür yaklaşımların aile yapısını ve güven duygusunu zedelediğini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

olsun biz m.kemalin askerleriyiz. evli bekar dişi erkek farketmez.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme43
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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

COOOK REYTING ALDINNN COOK

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHayrettin Balmaz:

bunlara verdiğiniz reytingi bu ülkenin geleceği için verseydiniz çok şey değişirdi .cinsel hayatınız bile değişirdi.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıZeki Anti:

Ülkemizin geldiği durum bu şekilde, artık bunların rahatlıkla ahlaksızlığını meşru bir şeymiş gibi açıklaması ve bunu da normal görmesi, yazık yazık..

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Haber YorumlarıSer_hat:

Haxiktiruruzbu

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Haber YorumlarıMurat Kara:

vallahi ben varim bul beni

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Haber Yorumlarıosman kara:

haberi yapan şahıs keşke videoyu sonuna kadar izleseydin. Kadın aslında kendini anlatmıyor bu eylemi yapan kadınların durumunu anlatıyor.

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Haber YorumlarıHALİS ER:

paraya bakar diyo

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Haber YorumlarıMehmet Aksoy:

rezil

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Haber YorumlarıHakan:

ben varim gel hemde avrupa 0031alti ikiyuzatmis dortyuzalti atmisdokuz

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