Evlerden 150 bin liralık eşya çalan şüpheliler tutuklandı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde birden fazla evden eşya çalan hırsızlık şüphelileri jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Yalıhüyük ilçesinde aynı gün birden fazla evden 150 bin lira değerinde kaynak makinesi, taşlama makinesi, matkap ve motorlu testere çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri yapılan incelemeler sonrası hırsızlık şüphelilerinin M.T. ve İ.K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Ahırlı ve Yalıhüyük İlçe Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA