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Evlenecek çiftlere hırsız sabotajı

3. Sayfa Haberleri

Evlenecek çiftlere hırsız sabotajı

Düzce Belediyesi nikah salonuna dadanan hırsızlar, jeneratör kablolarını çalarak binayı elektriksiz bıraktı.

Düzce Belediyesi nikah salonuna dadanan hırsızlar, jeneratör kablolarını çalarak binayı elektriksiz bıraktı.

Düzce Belediyesi'ne ait olan Azmimilli Mahallesi'ndeki nikah salonunun jeneratör kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Jeneratörün kablolarını keserek çalan hırsızlar, belediye ekipleri tarafından konulan yeni kabloları da çaldı. Nikah salonunun elektriksiz kalmasından dolayı başvuru almakta ve yapılan nikahları tescil etmekte zorluk yaşanırken, hırsızları kamera ve kilit gibi önlemler de durduramadı. Bir haftada 2 kez kablolar çalındı. Belediye ekipleri jeneratörün kablolarını yenileyerek, sorunu çözdü.

Salon etrafındaki güvenlik kameralarının sayısının artırılacağı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azmimilli Mahallesi Düzce Belediyesi 3. Sayfa Haberler

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