Van'da Evlat Nöbeti 109. Haftasında
Van'da eylemlerini "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla sürdüren ailelerin, DEM Parti binası önündeki umutlu bekleyişleri sürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin Van'da başlattığı evlat nöbeti 109'uncu haftasına girdi. Çocukları farklı tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 35 aile, ellerinde Türk bayraklarıyla DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada basın açıklamasında bulundu.

Evladı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, kızı 13 yaşındayken elini kolunu bağlayarak dağa kaçırdıklarını belirtti. Sancar, "Ben kızımı fakirlikle büyüttüm. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Benim kızım okuyup savcı olacaktı. Maalesef hem benim hem de kızımın hayallerini çaldılar. Kızım, 'anne üzülme, senin hayatını da kendi hayatımı da kurtaracağım' diyordu. Ancak bu parti hem benim hem de kızımın hayallerini çaldı" dedi.

"Artık hiçbir anne ağlamasın"

Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı umutlu olduklarını dile getiren Sancar, "Allah'ın izniyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Artık şehit gelmesin. Artık hiçbir anne ağlamasın. Ben yıllardır evlat acısı çekiyorum. Yeter diyoruz. Sonsuza kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Acılı bir anne olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
