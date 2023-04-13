Evlat nöbetindeki anne: 'HDP'ye artık yeter diyoruz'

Van'da terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, çocuklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 56 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önünde oturarak HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"12 yıldır evlat acısı çekiyorum"

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, 2012 yılından bu yana evlat mücadelesi verdiğini hatırlattı. Haklı mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Sancar, "HDP ismini Yeşil Sol Parti de yapsa onların kapısındayız. Bizler onların peşini bırakmayacağız. Çocuklarımızın katili HDP'dir. HDP zaten PKK'nın siyasi kolu ve şehirdeki ayağıdır. HDP'ye artık yeter diyoruz. Çocuklarımızı versinler. Bizler sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. 12 yıldır evlat acısı çekiyorum. Her hafta bir umutla buraya geliyorum. Belki Şeyma kızım beni görür buraya gelir" dedi. - VAN