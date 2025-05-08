Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma

Evlatlarına Kavuşmak için Mücadele Eden Aileler Eylemlerine Devam Ediyor

Evlatlarına Kavuşmak için Mücadele Eden Aileler Eylemlerine Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK tarafından evlatları kaçırılan aileler, Van'da DEM Parti il binası önünde 101. haftada oturma eylemi gerçekleştiriyor. 35 aile, evlatlarının geri dönüşü için umutsuzluk taşımadan mücadele edeceklerini ifade ederken, desteklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye de yenilediler. Aileler, evlatlarını kurtarmak için kararlılıklarını sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, evlatlarına kavuşmak için umutlarını yitirmeden eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Van'da çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, DEM Parti il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Eylemlerinin 101'inci haftasında bir araya gelen 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü. Sloganlar atan aileler, tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu belirtti. Aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı adımlar için desteklerini bu hafta da yeniledi.

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, her hafta bir umutla DEM Parti il binası önüne gelerek evlatlarına kavuşmak için eylem yaptıklarını belirtti. Sancar, "Evlatlarımız katillerin elinden kurtulup gelmesini istiyoruz. Böylece hayatlarına kaldıkları yerden devam etsinler. Evlatlarımızın peşini bırakmayacağız. Bu katillere çocuklarımızı bırakmayacağız. Kendi çocuklarını dağa göndersinler, bizim gibi fakir fukaraların çocuklarını göndermesinler. Biz burada haklarımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Evladın tarifi yok. 14 yıldır evlat acısı çekiyorum. Her yanım eksiktir. Ne anneler günü ne de başka bir gün, her günümüz buruk geçiyor. Kızım Şeyma beni görüyor ve duyuyorsan gel devlet güçlerimize teslim ol" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.