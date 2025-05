Evlatlarına Kavuşmak için Mücadele Eden Aileler Eylemlerine Devam Ediyor

Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, evlatlarına kavuşmak için umutlarını yitirmeden eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Van'da çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, DEM Parti il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Eylemlerinin 101'inci haftasında bir araya gelen 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü. Sloganlar atan aileler, tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu belirtti. Aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı adımlar için desteklerini bu hafta da yeniledi.

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, her hafta bir umutla DEM Parti il binası önüne gelerek evlatlarına kavuşmak için eylem yaptıklarını belirtti. Sancar, "Evlatlarımız katillerin elinden kurtulup gelmesini istiyoruz. Böylece hayatlarına kaldıkları yerden devam etsinler. Evlatlarımızın peşini bırakmayacağız. Bu katillere çocuklarımızı bırakmayacağız. Kendi çocuklarını dağa göndersinler, bizim gibi fakir fukaraların çocuklarını göndermesinler. Biz burada haklarımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Evladın tarifi yok. 14 yıldır evlat acısı çekiyorum. Her yanım eksiktir. Ne anneler günü ne de başka bir gün, her günümüz buruk geçiyor. Kızım Şeyma beni görüyor ve duyuyorsan gel devlet güçlerimize teslim ol" dedi. - VAN