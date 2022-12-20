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Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

3. Sayfa Haberleri

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı Malatya'da evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan 35 yaşındaki şahıs yaralandı.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

MALATYA - Malatya'da evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan 35 yaşındaki şahıs yaralandı.

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde bölgede iki grup arasında yaşanan bir kavgaya müdahil olan İ.E.'nin Gülistan Sokak'ta bulunan ikametine gelen kimlikleri henüz bilinmeyen iki kişi yanlarında getirdikleri tüfekle evinin önünde bulunan İ.E.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacağına kurşun isabet alan şahıs yaralanırken, şüpheliler yaya olarak bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çok fazla kan kaybettiği gözlemlenen yaralı İ.E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler iki adet tüfek kartuşu bulurken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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