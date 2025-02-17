Evinin önünde durdu diye önce tehdit etti sonra silahla kovaladı

Görüntülerde, motosikletin üzerinde duran gencin, yanına yaklaşan bir kişi tarafından sert şekilde uyarıldığı, ardından tartışmanın büyümesiyle birlikte silahla kovalandığı görülüyor.

SALDIRGAN GENÇ GÖZALTINDA

Motosikletli gencin evine dönmesinin ardından tartışmaya girdiği genç onu karşılayarak tehditlerine de devam etti. Olayın devamında tehditler savuran ve silahla motosikletliyi kovalayan gencin gözaltına alındığı bildirildi.