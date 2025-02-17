Evinin önünde durdu diye önce tehdit etti sonra silahla kovaladı
Bir genç, evinin önünde motosiklette beklediği sırada başka bir genç tarafından tehdit edildi. O anlarda canlı yayında olan motosikletli genç, yaşadığı korku dolu anları anbean kaydetti.
Görüntülerde, motosikletin üzerinde duran gencin, yanına yaklaşan bir kişi tarafından sert şekilde uyarıldığı, ardından tartışmanın büyümesiyle birlikte silahla kovalandığı görülüyor.
SALDIRGAN GENÇ GÖZALTINDA
Motosikletli gencin evine dönmesinin ardından tartışmaya girdiği genç onu karşılayarak tehditlerine de devam etti. Olayın devamında tehditler savuran ve silahla motosikletliyi kovalayan gencin gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa