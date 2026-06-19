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Zonguldak'ta evinin icradan satış ilanına konulmasına öfkelenerek silahla ateş açan şahıs tutuklandı

Zonguldak'ta evinin icradan satış ilanına konulmasına öfkelenerek silahla ateş açan şahıs tutuklandı
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Zonguldak'ın Soğuksu semtinde, evinin icradan satılmasına sinirlenen bir kişi, bir kamu bankasında silahla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Zonguldak'ın Soğuksu semtinde, evinin icradan satılmasına öfkelenerek bir bankada silahla ateş açan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Soğuksu semtinde hizmet veren bir kamu bankasında yaşandı. İddialara göre, ikamet ettiği evin icra yoluyla satışa çıkarıldığını öğrenen B.H., bankanın ticari işlemler katına çıktı. Beraberinde getirdiği silahla yere bir el ateş eden şahıs, içeride büyük bir korku ve paniğe yol açtı. Silah sesinin duyulmasıyla birlikte banka personeli ve işlem sırası bekleyen vatandaşlar can havliyle binadan dışarı kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli B.H.'yi kullandığı silahla birlikte yakalayarak etkisiz hale getirdi. Yaşanan olayın ardından banka şubesi tamamen tahliye edildi ve polis ekiplerince çevresine güvenlik şeridi çekilerek detaylı inceleme başlatıldı.

Gözaltına alınarak Karaelmas Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen B.H., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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