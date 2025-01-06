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Evin kapısını açamayan arkadaşlara çamaşır makinesi şoku

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Kağıthane'de çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra dışarıya çıkan iki arkadaş, dönüşte şoke oldu. Bir türlü evlerine giremeyen iki arkadaş itfaiyeden yardım istedi. Camdan eve giren itfaiye erinin yaptığı kontrollerde, çamaşır makinesinin çalışırken kapının önüne geldiği ve kapının açılmasını engellediği ortaya çıktı.

Kağıthane'de iki arkadaş çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra evden çıktı. Eve giremeyen arkadaşlara çamaşır makinesinin engel olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELENİNCE EKİPLERİ ÇAĞIRDILAR

Olay, dün saat 19.15 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın 4. katında yaşayan Günay Köroğlu ve Eren Kavak, çamaşır makinesini çalıştırıp evden çıktı. Akşam saatlerinde eve geri dönen iki arkadaş evin kapısını bir türlü açamadı. Uzun uğraşlar sonucu kapıyı açan iki arkadaş bu kez de içeri girmek için çaba sarf etti. İçeri giremeyeceklerini anlayan ve durumdan şüphelenen iki arkadaş bu kez itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Evin kapısını açamayan arkadaşlara çamaşır makinesi şoku

İTFAİYE ERİ CAMDAN GİRİP KAPIYI AÇTI

İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İtfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla 4. kata çıktı. İtfaiye kapısı açılmayan daireye camdan girmeyi denedi. Daireye camdan giren itfaiye eri yaptığı kontrollerde çamaşır makinesinin sıkma yaptığı sırada titreşimle yerinden oynayarak daire kapısının önüne geldiğini ve kapının açılmasını engellediğini belirledi. İtfaiye erinin makineyi kapının önünden çekmesi sonrasında iki arkadaş evlerine girebildi.

ANLATIRKEN KAHKAHALARA BOĞULDU

Olayı duyan bir mahalle sakini, "Evin sahibi çamaşır makinesini çalıştırıp evden çıkınca çamaşır makinesi yürüyüp kapının önünü engellemiş. Onun içinde itfaiyeyi çağırmışlar. Titreşimle çamaşır makinesi yürümüş. Sonra ekipler geldi. Camdan girip çamaşır makinesini yerine koymuşlar" dedi. Vatandaş o anları anlatırken kahkahaya boğuldu. İki arkadaş ise çamaşır makinesinin çalışırken titreşimle, önüne geldiği kapının açılmasını engellediğini anlattı.

Evin kapısını açamayan arkadaşlara çamaşır makinesi şoku
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Aydemir:

kapı açık olsaymış hava almaya çıkacakmış

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bazı çamaşır makinaları sorunlu çok titreşim yapıyor terazide olmayan amortisörü veya kazanı bozuk olanlardada titreşim olur birde size hiç kimsenin bilmediği benim bildiğim titreşime neden olan bir durumu anlatayım banyo havlusu yorgan kılıfı gibi çamaşırlar diğer ufak çamaşırları içine alıp makine sıkma yaparken balansı bozup titreşime neden oluyor olmaması için kılıfların ağzını ya kapatın yada düğümleyin ...böyle bu aklı size iktidar bile vermez herhalde bana bunun için bir çay ısmarlarsınız

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