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71 Yaşındaki Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklandı

71 Yaşındaki Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklandı
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Sakarya'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 71 yaşındaki H.B.E. tutuklandı, 68 yaşındaki H.Z. ise serbest bırakıldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve hint keneviri ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 71 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda H.B.E. (71) ve H.Z. (68) isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 478 gram sıvı halde sentetik cannabinoid, 110 gram esrar, 92 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton, 14,50 gram sentetik cannabinoid, 7,40 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan mercan köşkü otu, 1 ila 1,5 metre arasında 5 adet hint keneviri ve 0,12 gram A-M 2201 maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Z. ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakılırken, H.B.E. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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