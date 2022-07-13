Evi terk eden karısı ile evlilik planı yaptığı kişiyi öldüren koca Denizli'ye getirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de kendisini terk ederek başkasının evine yerleşen karısı ile evlilik planı yaptığı kişiyi öldüren koca, JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu olaydan 2,5 saat sonra yakalandı. Suç aletiyle birlikte Muğla Dalaman'da yakalanan koca, adliyeye sevk edilmek üzere Denizli'ye getirildi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Erdal Yalçın (39) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Emine Yalçın (38), yaklaşık 1 ay önce Denizli'ye gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy (33) ve annesi Gülperi Aksoy (51) ile birlikte yaşamaya başladı. Başka birisi için evi terk eden karısının izini bulan Erdal Yalçın, evlilik planları yapan çiftin Ören Mahallesi'ndeki evine geldi. Yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği pompalı tüfeğe sarılan Erdal Yalçın, eşi Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy'u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları iki kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, Acıpayam'da yapılan ilk tedavisinin ardından PAÜ Hastanesine sevk edildi.

2,5 saatte yakalandı

Eşi Emine Yalçın ve evlilik planı yaptığı Mehmet Aksoy'u öldürdükten sonra kayıplara karışan şüpheli Erdal Yalçın'ın yakalanması için geniş bir çalışma başlatıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) titiz çalışması sonucu kullandığı 48 AHY 096 plakalı aracın güzergahı tespit edilen şüphelinin yakalanması için Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla jandarma ve polisinin katılımıyla müşterek operasyon düzenlendi. Olaydan 2,5 saat sonra suç aletiyle birlikte Dalaman'da gözaltı alınan Erdal Yalçın, adliyeye sevk işlemleri için Denizli'ye getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa