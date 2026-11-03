Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Everest ana kamp bölgesinde pistte iki helikopter çarpıştı, 1 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nepal'in Solukhumbu bölgesinde pistte iki helikopter çarpıştı; CAAN açıklamasına göre Everest ana kamp bölgesinde turistleri taşıyan Fishtail Air ile kargo taşıyan Dynasty Air helikopterleri iniş sırasında çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Nepal'in Solukhumbu bölgesinde pistte iki helikopterin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Nepal Sivil Havacılık Otoritesi'nden (CAAN) yapılan açıklamada, Everest Dağı'nın ana kamp bölgesinde turistleri taşıyan Fishtail Air şirketine ait helikopter ile kargo taşıyan Dynasty Air adlı özel şirkete ait helikopterlerin piste iniş sırasında çarpıştığı ifade edildi. Kazada Fishtail Air helikopterindeki 1 Hindistanlı turistin hayatını kaybettiği, 1 Yeni Zelandalı turistin ise yaralandığı aktarıldı.

Kaza, Nepal'de yürüyüş ve dağcılık sezonunun en yoğun olduğu, helikopterlerin bölgeye yürüyüşçüleri ve dağcıları taşıdığı dönemde meydana geldi. Everest Dağı bölgesinde yol olmaması nedeniyle ulaşımın oldukça zor olduğu biliniyor. Hastalık veya yorgunluk nedeniyle yolculuklarını yarıda kesmek zorunda kalan dağcıları ve rehberleri tahliye etmek için düzenli olarak helikopterler kullanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek

İlk kar için tarih verildi! Hava buz kesecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır

Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir

Durdu durdu bombayı patlattı: Şampiyonluklar el değiştirebilir

Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara büyük zam! İşte oran
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi

Bakan Gürlek, fon vurgunu hakkında bu ifadeyi ilk kez kullandı

Kiev'de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı

Halkı galeyana getiren görüntü! Onlarca kişi askeri binayı bastı
Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu