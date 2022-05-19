Evden çıkan dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı - Haberler

Ordu'nun Ünye ilçesinde fırınlı ocak içerisinde unutulan yemeğin yanmasıyla çıkan dumanlar mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Olay, Kaledere Mahallesi Çınarlık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Gündüz'e ait evde fırınlı ocağın içerisinde unutulan yemek bir süre sonra yanmaya başladı. Evden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri yaşlı vatandaşların evde olduğunu ve uyuya kaldığını düşünerek durumu itfaiye ve polise ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede polis ve çok sayıda itfaiyenin gelmesi sonrası eve giren ekipler mutfakta bulunan fırınlı ocaktan dumanların çıktığını gördü. Ekipler ev içerisinde kısa sürede fırınlı ocağa müdahale etti. İçeride yoğun dumanlar nedeniyle camları açan ekipler, yaptıkları ilk incelemede fırınlı ocağın içerisindeki yemeğin yandığını tespit etti.

Olayı haber alır almaz gelen ev sahipleri ise evlerinde herhangi bir şeyin olmamasından dolayı rahat bir nefes alırken, polis olayla ilgili olarak tutanak tuttu. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa