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Antalya'da Anne ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu

Antalya'da Anne ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 93 yaşındaki Ayten Harputlugil ve 71 yaşındaki kızı Nilgün Harputlugil, birlikte yaşadıkları evde farklı odalarda ölü bulundu. Yakınlarının ulaşamaması üzerine ihbar edilen olayda, anne ve kızının son olarak 10 gün önce görüldüğü, vücutlarında darp veya kesici alet izine rastlanmadığı belirtildi. Cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Antalya'da birlikte yaşadıkları evde ölü bulunan 93 yaşındaki anne ile 71 yaşındaki kızının cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1475 sokak üzerinde bulunan bir sitedeki apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayten Harputlugil (93) ile aynı evde birlikte yaşadığı kızı Nilgün Harputlugil'e (71) bir süredir ulaşamayan oğlu ve yakınları ikamet ettikleri adrese geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne ve kızı farklı odalarda ölü bulundu

Adrese gelen ekipler savcılık talimatının ardından çilingir yardımıyla kapının girdikleri dairede anne ve kızının farklı odalarda cansız bedenleri ile karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

En son 10 gün önce görülmüşler

Yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren anne ve kızını son olarak 10 gün önce komşuları tarafından görüldüğü, o günden bu yana kapıyı kimseye açmadıkları öğrenildi. Hayatlarını kaybeden anne ile kızının yapılan ilk incelemede vücutlarında herhangi bir darp, kesici ya da delici bir ize rastlanılmadığı öğrenildi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından anne ve kızının cansız bedenleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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