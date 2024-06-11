Evde çalınır korkusuyla yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti! Para sarı poşet detayıyla bulundu

Bursa'da, içinde 170 bin lira bulunan çantasını bankta unutan kadının parası polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundu. Parayla birlikte yakalanan şüpheli, paranın bir kısmını dövize yatırdığını ve altın kolye aldığını itiraf etti.Adliyeye sevk edilen Ghalia J., ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.

ÇALINMASINDAN KORKTUĞU 170 BİN LİRAYI BANKTA UNUTTU

Olay, 2 Haziran'da Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Birikimi olan 170 bin lirayı, "Çalınır" endişesiyle evinde bırakmayıp, yanında taşıyan Meryem H., Cazibe Merkezi'ne gitti. Burada bir süre bankta oturan Meryem H., çantasını unutarak ayrıldı.

POLİS ÇANTAYI İÇİ BOŞ ŞEKİLDE BULDU

Çantasının yanında olmadığını anlayınca koşarak oturduğu yere giden Suriye uyruklu kadın, çantayı bulamayınca polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çantayı olay yerinin yakınında sarı poşet içinde, içi boş şekilde buldu.

"SARI POŞET" TAŞIYAN HERKES TEK TEK İNCELENDİ

Sarı poşet ile Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ne gelenleri araştıran polis, güvenlik kamerası görüntülerinden 41 yaşındaki Ghalia J.'nin sarı poşet ile gelip, yanında poşet olmadan ayrıldığını tespit etti. Polis, kimliğini tespit ettikleri kadın şüpheliyi yakaladı.

PARAYLA DÖVİZ VE ALTIN KOLYE ALMIŞ

Sorgulamasında suçunu kabul eden Ghalia J., Çantadan aldığım paranın bir kısmını dövize yatırdım. Ayrıca altın kolye aldım dedi. Polisteki işlemlerinin ardından 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, ev hapsi koşuluyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.