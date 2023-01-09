Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı

3. Sayfa Haberleri

Evde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çilingir yardımıyla girilen evinde yerde hareketsiz baygın yatar halde bulunarak hastaneye kaldırılan şahıs doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çilingir yardımıyla girilen evinde yerde hareketsiz baygın yatar halde bulunarak hastaneye kaldırılan şahıs doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 43 yaşındaki Ahmet Eser'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifetiyle eve girdi. Evin içerisinde baygın halde yerde hareketsiz yatar halde bulunan Eser'e ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri şahsı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Eser doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eser'in ölüm haberi yakınları ve tüm sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Ahmet Eser Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title