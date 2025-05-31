Ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

Ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı
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Avukatı, İBB'ye yönelik 2'nci dalga operasyonunda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın, son birkaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 2'nci dalga operasyonda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı.

"GÖĞÜS AĞRILARI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI"

Başa'nın sağlık durumuna ilişkin olarak avukat Mehmet Ruşen Gültekin, "İBB operasyonu sonrası bir süredir ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak BAŞA, son bir kaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Muzaffer Değertekin tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa'nın iki ana damarına müdahale edildi. Başa halen Yeditepe Ünivesiresi Kozyatağı hastanesinde müşahede altında tutulmaktadır." bilgisini paylaştı" ifadelerini kullandı.

Ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Devletin skini ne yaptin lan...

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