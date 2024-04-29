Ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesine Yusuf Çatal'a ait ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay bu sabah saat 07.30 sıralarında Karacaağaç Mahallesi Mandal mevkiinde meydan geldi. Alınan bilgiye göre; Yusuf Çatal'a ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, orman arazöz ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki ev tamamen yanarken itfaiye ve arazöz ekipleri yangını soğutma çalışması yaptı. Yusuf Çatal'ın evde tek başına yaşadığı ve yangının meydana geldiği esnada evin dışında olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili can kaybı ve yaralanma olmadı. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili geniş tahkikat başlatıldı.