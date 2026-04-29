Etkin pişmanlık ifadesi veren Soytekin, kendisine edilen küfürleri ve baskıyı anlattı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 29. oturumunda etkin pişmanlık ifadesi veren tutuklu sanık Adem Soytekin bir kez daha kürsüye çıktı. Kendisine edilen küfürleri ve baskıyı anlatan Soytekin, "Buğra Gökçe o bilmem ne çocuğunun rolünü oynatacak başka bir bilmem ne çocuğu buluruz' dedi. Bunlar yaşadığım baskılardan sadece bir tanesi" ifadelerini kullandı. Adem Soytekin'e tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 29. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Dün yaptığı savunmada itiraflarda bulunan Soytekin'e mahkeme başkanı ifadesinin öne çekilmesini talep ettiği dilekçede yazdığı baskı iddialarını sordu. İtirafçı Soytekin, kendisine yapılan baskıları anlatarak, savunmasının neden öne çekilmesini talep ettiğini mahkeme huzurunda anlattı.

Soytekin: "Bu, benim yaşadığım baskılardan sadece bir tanesi"

Adem Soytekin, "Küfür var. O küfürlerin benim ailem tarafından duyulması, ilgili kişilerin ailesiyle benim ailem arasında bir husumet oluşturabilir. O yüzden sansürlü anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta salı günü Murat Kapki 'Biz bu sürecin filmini çekeceğiz. Sen de bu filmin içinde kendi rolünü oynar mısın?' dedi. Ben de 'hayır, böyle bir şey yapmam' dedim. Sonra konu kapandı. Akşam ben cezaevine gittim. Cezaevine giderken tek arabaya bindik. Beni görmüyorlardı ama çok net duyabiliyordum. Murat Kapki yanındaki arkadaşlarına, 'Bugün ne oldu biliyor musunuz?' dedi. Kendi aralarında anlatıyorlar. 'Bak biz bunun filmini çekeceğiz, sen de kendi rolünü oynar mısın? dedim' dedi. Buğra Gökçe de 'Ya boşver, o bilmem ne çocuğunun rolünü oynatacak başka bir bilmem ne çocuğu buluruz. Çok mu zor? Bunlardan çok yok mu?' dedi. Bu, benim yaşadığım baskılardan sadece bir tanesi" ifadelerini kullandı.

"Ekrem Bey, bu şekilde müdahil olmayın"

Mahkeme Başkanı Adem Soytekin'in dilekçesini okurken duruşma salonunda bulunan avukatlardan biri itiraz etti. Ekrem İmamoğlu ise, "Bu kadar da olmaz. Çok ayıp yani. Yok böyle bir şey" dedi. Mahkeme başkanı bunun üzerine, "Ekrem Bey, bu şekilde müdahil olmayın" dedi.

Soytekin'in savunmasının öne çekilmesine neden olan olaya ilişkin tutanak ortaya çıktı

Öte yandan Adem Soytekin'in savunma sırasının öne çekilmesine neden olan olaya ilişkin Jandarma tutanağı da ortaya çıktı. Tutanakta 21 Nisan günü akşam yemeğinin bitiminden sonra gerekli güvenlik tedbirleri alınarak ring aracı ile çıkış yapıldığı belirtilerek, "Ring aracı ile seyir esnasında araç komutanınca arka taraftan küfür sesleri geldiği duyuldu. Ceza İnfaz Kurumuna varıldığında araçtan inilerek araç komutanı tarafından kabin bölgesinde bulunan personele sorulduğunda Adem Soytekin'in kabinde bulunan diğer tutuklulara hitaben 'ben de buradayım' diyerek ikaz ettiği, içerdeki tutukluların Adem Soytekin'e 'Adem biz kendi aramızda şakalaşıyoruz. Senlik bir durum yok' şeklinde söylediği duyuldu. Adem Soytekin'in içerdeki tutuklulara hitaben dışarıda olsak söyleyenin ağzının burnunu kırarım' şeklinde söylediği duyuldu. Adem Soytekin gerekli güvenlik tedbirleri alınarak indirildi. Araç komutanı Adem Soytekin'i mahkum kabulde bulunan personele teslim edeceği esnada Murat Kapki isimli tutuklu araçta bulunan personelin sözlü ikazını dinlemeyerek Adem Soytekin'e hitaben 'sen yanlış anladın Adem sana denilmedi o kelime özür dilerim' şeklinde söyledi" ifadeleri kullanıldı.

Duruşma avukat savunmaları ile sürüyor.

