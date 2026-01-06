Haberler

Etiyopya'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü, 65 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Afar bölgesinde göçmenleri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Olayın yasa dışı insan kaçakçılığı ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Afar bölgesinin başkenti Samara'da göçmenleri taşıyan bir kamyonun devrildiği kazada 22 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da korkunç bir trafik kazası yaşandı. Ülkenin Afar bölgesinin başkenti Samara'da göçmenleri taşıyan bir kamyon seyir halindeyken devrildi. Yetkililer, nihai varış noktaları belli olmayan göçmenlerden 22'sinin hayatını kaybettiğini, 65'inin yaralandığını ve yaralılardan 30'unun durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Afar'daki yetkililer açıklamalarında olayın yasa dışı insan kaçakçılığıyla ilgisi olduğuna dikkat çekerek, "Yasa dışı aracılar tarafından kandırılan ve yolculuklarındaki tehlikelerden habersiz olan göçmenleri taşıyan bir kamyon devrildi" ifadelerini kullandı.

Afar bölge yönetiminden yapılan açıklamada, yetkililerin kazazedelerin kurtarılması için çalışmaları sürdürdüğü belirtilirken, özellikle başta gençler olmak üzere diğer Etiyopyalılara da insan kaçakçıları tarafından kandırılmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Güvenlik güçleri, benzer trajik olayların yaşanmaması için ilgili makamlarla çalışmalarını sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

Göçmenlerin tahmini rotası

Nihai varış noktası henüz bilinmeyen göçmenlerin, Etiyopya üzerinden Cibuti'ye gelerek Kızıldeniz'i geçmeyi ve Yemen'e vardıktan sonra da Suudi Arabistan üzerinden diğer Orta Doğu ülkelerine geçmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Somali, Cibuti, Etiyopya ve Eritre'den oluşan Afrika Boynuzu bölgesinden Yemen'e uzanan göç yolculuğunu, "en yoğun, ölümcül ve karışık göç rotası" olarak değerlendiriyor. IOM'un daha önce paylaştığı bilgilere göre 2024 yılında Suudi Arabistan'a varmayı hedefleyen 60 binden fazla göçmen Yemen'e gelmişti. - AFAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok

En çok güvendiği iki yıldızı da Galatasaray'a karşı oynayamayacak
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Özgür Özel'den 'Seyyanen zam' çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

Milyonları ilgilendiren zam çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok

En çok güvendiği iki yıldızı da Galatasaray'a karşı oynayamayacak
Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu
Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi

Araç muayene ücretlerine okkalı zam