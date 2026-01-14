Haberler

Etiyopya silahlı saldırıda öldürülen 2 iş adamının cenazeleri Adli Tıp'tan alındı

Güncelleme:
Turistik gezi için gidilen Etiyopya'da saldırıda hayatını kaybeden iş adamlarının cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör’ün cenazeleri, yarın Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Turistik gezi için gittikleri Etiyopya'da uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2 iş adamının cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

İş adamları Erdoğan Akbulak (68), Cengizhan Güngör ve 2 diğer arkadaş, Etiyopya'ya 12 Ocak'ta turist gezi amaçlı gitmişti. Kaldıkları yerden arabayla başka bir yere giderken 4 arkadaş silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda kurşunların hedefi olan 2 iş adamı hayatını kaybetmişti. Türkiye'ye getirilen 2 iş adamının cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan incelemenin ardından cenazeler, yakınları tarafından Adli Tıp'tan alındı.

Erdoğan Akbulak'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek.

Cengizhan Güngör'ün ise cenazesi, yarın öğlen Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak namazın ardından cuma günü Balıkesir Gönen'de aile mezarlığına defnedilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com

