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Etimesgut'ta tır garajındaki konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Bahçekapı Mahallesi'ndeki tır garajında bulunan konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir konteynerde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçekapı Mahallesi'nde yer alan bir tır garajındaki koteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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