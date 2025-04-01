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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yolda yaya olan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Kayhan hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü kısa sürede yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yolda yaya olarak bulunduğu esnada kamyonetin çarptığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan kamyonet sürücüsü kısa sürede yakalandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kuşadası Seferihisar yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Talip B. (75) idaresindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yolda yaya olarak bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a (56) çarptı. Kayhan, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, araçtan inen kamyonet sürücüsü kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemlerini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Kayhan Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan evli ve 3 çocuk babası Kayhan yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayhan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsü Talip B., Doğanbey Karakol Komutanlığı önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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