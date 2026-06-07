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İngiltere'de 36 adet çift katlı otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangında "kundaklama" şüphesi

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İngiltere'nin Essex bölgesinde bir otobüs park alanında çıkan yangında 36 çift katlı otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

İngiltere'nin Essex bölgesinde otobüslerin bulunduğu bir park alanında çıkan yangında 36 adet çift katlı otobüs kullanılamaz hale gelirken, yetkililer kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İngiltere'nin Essex bölgesindeki Grays kentinde çift katlı otobüslerin bulunduğu bir park alanında dün yangın çıktı. Essex polisi, yerel saatle 19.00 sıralarında yangın ihbarı aldıklarını ve acil durum ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiğini açıkladı. Yetkililer, yangında en az 36 çift katlı otobüsün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Essex İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, yangın nedeniyle çevredeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin altyapı hizmet sağlayıcıları ve yerel çiftçilerin desteğiyle alevleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldığı, böylece yangının çevreye yayılmasının önlendiği ifade edildi.

Essex polisinden bugün yapılan açıklamada ise yangının çıkış nedenine ilişkin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Mevcut aşamada olay kundaklama şüphesiyle değerlendirilmektedir. Yangının çıkış nedenini belirlemek için itfaiye teşkilatındaki meslektaşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz" denildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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