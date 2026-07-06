Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Giresun'un Espiye ilçesinde bir otomobilin park halindeki çekiciye arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Espiye ilçesi Adabük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Trabzon'dan Giresun istikametine seyir halinde bulunan Metin Ö. (68) yönetimindeki 28 DL 727 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 76 AAL 122 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan yolculardan Mehmet Güngör Kamburoğlu (80), kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Metin Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN