Esnaf, müşterisini eşinin ve çocuğunun yanında fırçayla dövdü

Sultangazi'de hediyelik eşya mağazası sahibi ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında esnaf, müşteriyi eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla dövdü. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren darpla ilgili müşteri polise şikayette bulundu.

TARTIŞMAYA EŞİ DE DAHİL OLDU

Sabah saatlerinde Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde iddialara göre, hediyelik eşya mağazası sahibi ile bir kadın müşterisi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya kadının eşi de dahil olunca tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

FIRÇAYI ALIP ART ARDA VURDU

Mağaza sahibi içeriden aldığı fırça ile adama art arda vurmaya başladı. Kavgaya çevredekiler ayırdı. Aldığı sopa darbeleriyle kafası yarılan adam ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu.