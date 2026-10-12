Eskişehir Vişnelik'te kavşakta çarpışan iki otomobilden biri yan yattı

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Eskişehir'de bir cadde üzerindeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazaya karışan otomobillerden biri, aldığı darbenin etkisiyle savrulduktan sonra yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan şahıslara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Şahıslar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle caddede trafik zaman zaman aksarken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı