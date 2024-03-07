Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Güvenlik Değerlendirmesi Yaptı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği güvenlik değerlendirme toplantısında, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Eskişehirlilere kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Aksoy, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

Polis ve jandarma ekipleri 4 bin 279 şüpheliyi yakaladı

Eskişehir'de 2024 yılı Ocak ve Şubat aylarında polis ve jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen 6 bin 539 olayın 6 bin 198'inin asayiş ile ilgili olduğunu belirten Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 41 terör, 67 kaçakçılık ve organize suç, 37 gökmen kaçakçılığı, 195 siber ve 3 trafik olayının da oluştuğunu söyledi. Ayrıca meydana gelen 6 bin 539 olayın 2 bin 170'inin kişilere karşı, bin 507'sinin mal varlığına karşı, 620'sinin topluma karşı, 40'ının devlete ve millete karşı gerçekleştiği, bin 859 suçun da takip gerektiren farklı konular olduğu belirtildi. Kentte meydana gelen 6 bin 198 asayiş olayının bin 82 adeti faili meçhul olarak kayıtlara geçerken, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 4 bin 279 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

112 adet silah ele geçirildi

Kent güvenliğinin sağlanması için İl Jandarma Komutanlığı'nda bin 242 personel ile 201 araç ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde 3 bin 475 personel ile 523 araç bulunduğunu belirten Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, gerçekleştirilen çalışmalarda 2 bin 367 aranan şahsın yakalandığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 693'ünün farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirtildi. Ayrıca polis ve jandarma ekiplerinde yapılan çalışmalarda 112 adet silah ele geçirildiği açıklandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 aylık dönemde 39 bin 576 ihbar geldi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Şube, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar hakkında detaylı bilgiler verdi. Ayrıca Vali Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 2 aylık dönemde 39 bin 576 ihbar geldiğini belirtti.

14 ilçede 114 adet seçim bürosu var

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri hakkında da bilgilendirme yapan Eskişehir Valisi Aksoy, Eskişehir'de 696 bin 60 seçmenin ve 2 bin 370 sandığın olduğunu belirtti. Kentte bulunan 2'si merkez 14 ilçede 114 adet seçim bürosunun bulunduğu açıklandı. - ESKİŞEHİR