Eskişehir Valiliği'nin çalışmasıyla sokakta çalıştırılan 3 çocuk eğitime kazandırıldı

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Eskişehir'de sokakta çalıştırıldığı ve dilendirildiği belirlenen okul çağında olan 3 çocuk eğitime kazandırıldı.

Eskişehir Valiliği'nin sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, eylül ayı içerisinde tespit edilen 3 çocuğa müdahale edildi. Sağlık ve aşı taramasına yönlendirilen çocukların zorunlu eğitim çağında oldukları belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda çocukların eğitime kazandırıldıkları ifade edildi.

Öte yandan, eylül ayı boyunca çocuk dilenciliğiyle ilgili 24 ihbar yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı