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Eskişehir Tepebaşı'nda ters yöne giren otomobil kazaya ramak kala kameraya yakalandı

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Eskişehir Tepebaşı'nda ters yöne giren otomobil kazaya ramak kala kameraya yakalandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Ihlamur Ağacı Sokak'ta ters yöne giren bir otomobil, trafiği tehlikeye düşürdü. Karşı yönden gelen sürücülerin zor anlar yaşadığı olayda otomobilin görüntüleri başka bir aracın kamerasına yansıdı ve kaza yaşanmadan sona erdi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ters yöne giren bir otomobil, trafiği tehlikeye düşürdü. Tehlikeli anlar başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Ihlamur Ağacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, trafiğin akış yönüne aldırış etmeyerek ters yöne girdi. Karşı yönden gelen diğer sürücüleri zor durumda bırakan ve kaza riskine davetiye çıkaran otomobilin o anları, sokakta ilerleyen başka bir aracın araç kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, ters yönden gelen otomobil ile karşı karşıya gelen diğer araç sürücülerinin şaşkınlık yaşadığı ve muhtemel bir çarpışmayı önlemek adına yavaşladıkları görüldü. Tehlikeli yolculuk, şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadan sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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