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Eskişehir Sivrihisar'da tarlaları tahrip eden iki yaban domuzu avlandı

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Eskişehir Sivrihisar'da tarlaları tahrip eden iki yaban domuzu avlandı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına yönelik avlanma yapıldı. Sarıkavak Mahallesi'nde iki yaban domuzu avcılar tarafından tüfekle etkisiz hale getirildi; çiftçiler ürünlerinin bir kısmını koruma altına aldıklarını belirtti.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde son dönemde artan ve tarım arazilerine büyük zarar veren yaban domuzları, bölgedeki avcılar tarafından tüfekle avlandı.

Sivirhisar'ın kırsal Sarıkavak Mahallesi sakinleri ve üreticiler, tarlalarındaki ekili ürünlerin yaban domuzları tarafından sürekli tahrip edilmesi üzerine durumu mahalle muhtarlığına ve yetkililere aktarmıştı. Ürün kayıplarının önüne geçmek amacıyla bölgede avlanma faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda arazilerine zarar veren iki yaban domuzu avcılar tarafından etkisiz hale getirildi. Çiftçiler, bu müdahale ile ürünlerinin bir kısmını koruma altına aldıklarını belirterek yetkililere ve avcılara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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