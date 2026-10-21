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Eskişehir Sivrihisar'da refüje çarpan motosiklette 2 kişi yaralandı

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Eskişehir Sivrihisar'da refüje çarpan motosiklette 2 kişi yaralandı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolunda orta refüje çarparak devrilen motosiklette sürücü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün durumu kısmen ağır, diğer yolcununki iyi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolu kırsal Kepen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan motosiklet, orta refüje çarparak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun kısmen ağır, diğer yolcunun ise iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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