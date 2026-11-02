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Eskişehir Sivrihisar'da iki otomobil hurdaya döndü, araçtakiler hafif sıyrıkla kurtuldu

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Eskişehir Sivrihisar'da iki otomobil hurdaya döndü, araçtakiler hafif sıyrıkla kurtuldu
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu her iki araç da hurdaya döndü. Araçta bulunanlar hafif sıyrıklarla atlatırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, jandarma trafik akışını kontrollü sağladı ve inceleme başlatıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışarak hurdaya döndüğü kazada araçta bulunanlar, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, araçta bulunan kişiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazazedelere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri alarak, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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