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Eskişehir Sivrihisar'da iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Eskişehir Sivrihisar'da iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, diğeri Beylikova Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar ilçesine bağlı Dumluca Mahallesi ile Beylikova ilçesinin Süleymaniye Mahallesi'ni bağlayan yoldaki Dazlakgıran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa D. idaresindeki otomobil ile Erol D. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Erol D. hafif şekilde yaralanırken, Musa D.'nin kullandığı araçta bulunan Hatice D. ağır yaralandı. Kolunda ciddi kırıklar olduğu öğrenilen Hatice D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan Erol D. ise Beylikova Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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